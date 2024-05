'Bi Bi': Motoentregador leva soco de motorista após buzinar para ele em Campo Grande

Um motoentregador levou um soco no rosto depois de buzinar para o motorista de um carro, no centro de Campo Grande. A agressão aconteceu durante a manhã desta quinta-feira (30).

A vítima contou para as autoridades que estava trabalhando, já que é entregador de aplicativo, quando parou atras de um Renaut Sandero. Ao ver que o semáforo abriu, o motoqueiro buzinou para o motorista do carro, uma vez que ele estava mexendo no celular e não viu a sinalização ficar verde.

Porém, o motorista não gostou. No semáforo seguinte, a vítima parou a moto novamente e o autor estacionou no acostamento para uma mulher descer do carro. Neste momento, o homem partiu para cima do motoqueiro, acertando um soco em seu rosto.

Por conta da agressão, a vítima ficou com o rosto inchado. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como lesão corporal dolosa.

