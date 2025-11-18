Menu
Polícia

Bicheiro Rogério Andrade deixa penitenciária federal em MS e volta ao Rio de Janeiro

Ele estava em presídio de segurança máxima desde novembro de 2025

18 novembro 2025 - 12h55Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Bicheiro foi transferido de volta ao RJBicheiro foi transferido de volta ao RJ   (Seap-RJ/Divulgação)

A Justiça do Rio revogou o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) do bicheiro Rogério Andrade. Assim, ele deixará a penitenciária de segurança máxima, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde está preso desde novembro do ano passado, e retorna para presídio no Rio de Janeiro.

A 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, entendeu que Rogério não tem perfil para continuar no sistema penitenciário federal. O relator do processo, desembargador Marcius da Costa Ferreira, que assinou a decisão, disse que o RDD possui natureza excepcionalíssima e só deve ser aplicado quando verificada sua efetiva indispensabilidade.

“O custodiado não apresenta perfil compatível aos critérios do sistema penitenciário federal, evidenciando a existência de constrangimento ilegal, determino a transferência do paciente para o sistema prisional do estado do Rio para cumprimento da custódia cautelar”, diz a decisão.

A prisão preventiva de Rogério de Andrade está devidamente fundamentada. “O decreto de prisão não descaracteriza a continuidade das investigações, ficando evidenciada a subsistência de riscos concretos à ordem pública e à instrução criminal”, acrescenta.

Jogo do bicho - Rogério é sobrinho de Castor de Andrade, um dos maiores chefes do jogo do bicho no Rio e patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel. Castor morreu em 1997, vítima de doença cardíaca.

A morte de Castor deflagrou uma disputa familiar pela herança, envolvendo Paulinho de Andrade, filho de Castor, assassinado na Barra da Tijuca, em 1998, crime atribuído a Rogério, e Fernando Iggnácio, também assassinado. Ele era casado com a filha de Castor.

Assassinato de Iggnácio - Rogério Andrade foi preso em outubro de 2024, apontado como mandante da morte de Fernando Iggnácio, em 2020.

O assassinato ocorreu no estacionamento de um heliporto no Recreio dos Bandeirantes, logo após Iggnácio desembarcar de helicóptero, retornando de sua casa de praia em Angra dos Reis.

Ele foi atingido por três tiros de fuzil, um deles na cabeça, e teve morte instantânea. O atirador estava escondido em um terreno baldio ao lado do heliporto. 

