"Bichinha", homem procura delegacia após ser ofendido pelo irmão no Nova Lima

Homem, de 33 anos, foi agredido e ofendido por conta da sua orientação sexual durante uma briga com o irmão na casa onde moram juntos localizada na Rua Eugenio Silvério, região do bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima contou há algum tempo o autor precisou ir morar com ele após sair da casa onde morava, em uma chácara. Por conta das 12h deste domingo (7), o homem estava limpando a residência e ouvindo música.

Ao chegar, o irmão da vítima desligou o aparelho causando um atrito e dando início a uma briga. Durante a discussão, a o homem foi agredido com um soco no pescoço e outro no peito.

Em meio as agressões, o autor chamara a vítima de ‘veado’, ‘bichinha’ e outros nomes. Para as equipes policiais, ele informou que por ser gay não pode aceitar ser tratado dessa forma, pois se sentiu ofendido.

Uma testemunha, irmã dos dois, precisou todo o ocorrido e também, em outras ocasiões, já havia registrado um boletim de ocorrência contra o autor.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como vias de fato e injuria qualificada pela LGBTFobia.

