"Bin Laden" é pego ao tentar fugir da polícia

A Polícia Militar encontrou carro que foi roubado em março deste ano após perseguição do automóvel pelo bairro Caiobá na tarde de terça-feira (16), onde prendeu em flagrante Ary Dionisio, 33 anos, conhecido como Bin Laden.

A Equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar (PM), patrulhava o bairro Caiobá quando visualizou o veículo que estava com três ocupantes, quando a autoridade pediu para o ocupante do carro encostar, o motorista que era o Bin Laden abriu fuga onde teve a perseguição tática pelas ruas Midas e Ilha de Marajó, onde foi realizado a abordagem.

Após a abordagem da PM, foi verificado que Bin Laden tinha 5 passagens pela polícia, sendo 3 delas por roubo, os outros dois passageiros do veículo eram jhonny Willian, 23 anos, que esta sendo monitorado por tornozeleira eletrônica e Luiz Miranda, 43 anos, que está respondendo processo em liberdade.

Quando Ary foi questionado sobre a procedência do carro, ele afirmou ter comprado por R$ 2.800 pela internet, ao checarem, a polícia constatou que era o veículo que foi roubado dia 19/03/2019 próximo da UCDB. Os três indivíduos foram levados e o veículo entregue a DEFURV, o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), Piratininga como receptação.

