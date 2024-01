'Blade' corre pro mato para fugir da PM ao ser flagrado com fios roubados no Lageado

Três pessoas acabaram sendo presas durante a madrugada de quinta-feira (11), após serem flagradas com fios roubados e drogas em uma casa na Rua Emiliana Arruda de Araujo, no Parque Lageado, em Campo Grande. Uma pessoa fugiu e outra não estava no local durante a abordagem.

Conforme o boletim de ocorrência, uma viatura da Polícia Militar fazia patrulhamento pelo local, que é conhecido ponto de venda de entorpecentes da região. Próximo a casa, eles viram uma moto e ao perceber a proximidade da viatura, o motociclista começou a fugir, até abandonar o veículo, e a garupa e no cruzamento das ruas Leopoldina de Queiroz Maia com Anselmo Selingard. O motociclista, identificado apenas como ‘Blade’, fugiu para dentro do mato.

A mulher estava carregando cerca de 100 metros de fiação de telefonia. Ela contou que havia furtado os fios com ‘Blade’ em postes de luz, sendo que estariam levando para vender na residência, por R$ 10 o quilo, onde eles seriam descascados e queimados. Posteriormente, o cobre do interior dos fios seriam vendidos em algum ferro velho.

Com a mulher já presa, os policiais voltaram para residência, encontrando mais duas pessoas no local, sendo um usuário de drogas e o dono da casa. Com o rapaz, os policiais encontraram um papelote de pasta base de cocaína, que ele havia acabado de comprar por R$ 10.

Para a polícia, o dono do imóvel contou que seu filho faz a venda de drogas no local. Ele relatou ainda que compra os fios dos usuários que frequentam a residência, recebendo a ajuda pra descascar e queimar os fios. O rapaz, que seria responsável pela venda dos entorpecentes, não estava no local.

Diante da situação, a droga, os fios, a moto e os três presos foram encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como furto, receptação, associação criminosa, portar drogas, para consumo pessoal e tráfico de drogas.

