Uma blogueira de Campo Grande foi presa por tráfico de drogas, receptação e direção perigosa de veículo em via pública, no Bairro Monte Castelo. A prisão aconteceu durante a madrugada desta sexta-feira (7).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar estava fazendo rondas pela Avenida Heráclito José Diniz de Figueiredo, quando avistou um Volkswagen Polo prata fugindo em alta velocidade após ver a viatura.

Os militares realizaram um acompanhamento tático e durante a ação, realizaram a checagem da placa no sistema policial, constatando que o veículo teria sido roubado em São Paulo.

A blogueira era passageira do carro e levava nos pés três tablets de cocaína, que pesaram mais de 3kg segundo o laudo da DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico). Para os policiais, os dois confessaram que estavam traficando.

Eles detalharam ainda que havia mais entorpecentes e dinheiro guardados na casa do casal, localizada na região do Jardim Pênfigo. Com autorização dos proprietários, os militares entraram no imóvel e encontraram duas porções de maconha, que pesaram 65 g, além de R$ 2.337,50 em espécie. Em um caderno de cor preta, foram encontradas anotações suspeitas relacionadas ao tráfico de drogas.

Sobre o carro, a blogueira contou que compraram uma BMW X1 em uma loja localizada próximo a um shopping da Avenida Ernesto Geisel. Depois que esse veículo deu problema, o casal pegou outro carro de luxo, que também estragou, posteriormente, a vendedora ofereceu o Polo para os dois, que ficaram com o automóvel desde então.

Diante da situação, o casal, foi levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado.

