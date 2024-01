'Boa noite cinderelo': Homem sai com mulher do Tinder e é roubado em Campo Grande

Homem, de 41 anos, teve um ‘apagão’ depois de sair com uma mulher que conheceu no aplicativo de relacionamento ‘Tinder’, durante a tarde de quarta-feira (3), em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima marcou de sair com a mulher, que se identificou com o nome de Priscila. Os dois foram a um restaurante bastante conceituado, onde beberam juntos e ficaram conversando até às 17h, quando a vítima teria chamado um carro de aplicativo para ir embora.

No entanto, ele não se lembra de nada depois de entrar dentro do veículo. O homem lembra-se apenas de acordar em uma estrada vicinal, com ferimentos pelo corpo e sem seus pertences.

Ele andou a pé por um tempo, até então encontrar uma lanchonete onde pediu ajuda e a Polícia Militar foi acionada. Os policiais levaram a vítima para casa e o orientaram a registrar a ocorrência posteriormente.

Consta ainda no registro policial que o homem chegou em casa por volta das 22h de ontem. O caso foi comunicado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

