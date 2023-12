'Boas festas 2023': Operação da Polícia Civil reforça policiamento até janeiro

Em execução desde o dia 14 de dezembro, a Operação “Boas Festas 2023” da Polícia Civil deve seguir até o dia 3 de janeiro de 2024, em Mato Grosso do Sul.

A intenção é reforçar a segurança da população no período de festas, tanto na capital quanto no interior, principalmente nas áreas de comércio, possibilitando que as pessoas possam fazer suas compras com tranquilidade.

Coordenada pelos departamentos da capital, interior e especializadas, com emprego de viaturas e equipes de todas as unidades subordinadas aos referidos departamentos. Além de coibir a prática de crimes patrimoniais, como roubos e furtos, a operação tem como objetivo identificar autores de organizações criminosas, além de cumprir mandados de prisão de indivíduos condenados pela prática de crimes patrimoniais.

Com apoio da ouvidoria e da inteligência da Polícia Civil, espera-se garantir a segurança dos comerciantes e dos clientes, neste período em que há uma ampliação no horário de funcionamento das lojas.

