Boato sobre chá milagroso leva fiéis a danificar 'santo' no Ceará

Um vídeo mostra uma mulher retirando ladrilhos da base da estátua de São Francisco das Chagas, na cidade de Canindé. O caso ocorreu no último domingo (14), dois dias após a inauguração da primeira etapa do Complexo Comercial e Revitalização do entorno da estátua, espaço localizado ao lado do monumento, que reúne um centro de compras e restaurantes.

De acordo com a Área Pastoral São Pedro da Paróquia São Francisco das Chagas, onde fica a estátua, circulou na cidade um boato de que os ladrilhos, quando usados para fazer um chá, poderia curar doenças. Por isso, alguns fiéis estariam indo até o local. A identidade da mulher do vídeo ainda não foi confirmada.

O monumento erguido no Alto do Moinho é considerado uma das grandes atrações turísticas do Ceará e um dos mais importantes para religiosos cearenses. A estátua possui uma escada com 125 degraus, que leva até um mirante com capacidade para 15 pessoas. Ela surgiu das mãos do artista cearense Deoclécio Soares Diniz, mais conhecido como seu Bibi.

Em nota, a Prefeitura de Canindé, responsável por manter a estátua, classificou o ato como vandalismo e afirmou que a ação, "longe de representar um gesto de fé, configura dano ao patrimônio público e está sujeita às sanções previstas em lei".

Padre Francisco, da Área Pastoral São Pedro, afirmou que vai reforçar com os fiéis a importância de respeitar os monumentos públicos. A Igreja pretende, agora, conscientizar a comunidade, especialmente turistas que visitam o local.

O Governo do Ceará entregou, na sexta-feira (12), a primeira etapa do Complexo Comercial e Revitalização do entorno da Estátua de São Francisco, em Canindé O espaço de acolhimento está localizado ao lado do monumento e reúne um centro de compras e restaurantes.

O Complexo Comercial contempla uma área de 1.860 m². O investimento destinado a ambos supera os R$ 13 milhões. As obras foram entregues próximo aos festejos de São Francisco.

Neste ano, o evento acontece de 24 de setembro a 4 de outubro. Considerada a maior do Brasil e segunda maior do mundo dedicada a São Francisco das Chagas, a romaria reúne milhares de fiéis no município ao longo dos dez dias de programação.

O que diz a prefeitura

"A Prefeitura de Canindé repudia todo e qualquer ato de vandalismo contra a estátua de São Francisco, um dos maiores símbolos de fé e devoção da cidade e do Brasil. Nos últimos dias, foram registradas ocorrências de fiéis arrancando pastilhas do monumento, prática que, longe de representar um gesto de fé, configura dano ao patrimônio público e está sujeita às sanções previstas em lei.

A gestão municipal ressalta que já vem realizando investimentos para recuperar e manter o espaço em boas condições, com melhorias na infraestrutura, iluminação, jardinagem e segurança. Além disso, está em desenvolvimento um projeto de proteção controlada do monumento, que permitirá preservar sua integridade sem comprometer o acesso dos devotos para a prática de atos religiosos.

A administração reforça que preservar a imagem de São Francisco é responsabilidade de todos. Demonstrar fé também significa cuidar, respeitar e proteger um patrimônio que pertence não apenas a Canindé, mas a todos os devotos do Nordeste e do Brasil".

