O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando em um rio que faz divisa entre a cidade de Rubineia, interior de São Paulo, e Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (13).

Conforme as informações iniciais, a vítima estava apenas de cueca e tinha um corte profundo na cabeça do lado esquerdo. Para o site da Rádio FM Santa Fé do Sul, o diretor de Turismo do município, Evandro, informou no local que a suspeita é de que o homem tenha falecido durante a manhã de ontem.

Ainda segundo o diretor, um pescador teria encontrado o corpo do rapaz, enquanto ele boiava apenas de cueca na água. Ele tem uma tatuagem no braço, escrito ‘fé’.

Existe ainda, uma suspeita, de que o homem estaria pedindo emprego pela região. No entanto, ele estava visivelmente embriagado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também