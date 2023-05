'Bokinha', morto em confronto na Vila Margarida, tinha extensa ficha criminal

Odair Jose Cezar Rodrigues, de 19 anos, o vulgo 'Bokinha' ou 'Alemão', era um velho conhecido das forças policiais pela sua extensa ficha criminal em Campo Grande. Ele entrou em confronto com a Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (12) na Vila Margarida e acabou morrendo ao dar entrada na Santa Casa.

Conforme informado no boletim de ocorrência, o jovem tinha passagens criminais por roubo, roubo majorado, ameaça, violação de domicílio, tentativa de latrocínio, furto, tráfico de drogas.

Odair era também conhecido pelas suas atitudes serem concentradas na Vila Margarida, já que existe uma empresa de telemarketing na região, onde ele abordava suas vítimas que saíam do trabalho.

Confronto e pedido de desculpas - Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, a Força Tática da Polícia Militar realizava diligências por dois bairros diante das denúncias de constantes assaltos e furtos. Durante a ronda, os militares suspeitaram de um jovem que demonstrava uma atitude estranha e aparentava nervosismo, tentando fugir e esconder o rosto, quando foi abordado.

Durante a madrugada, ele resistiu a uma abordagem da Polícia Militar e sacou seu revólver para enfrentar os militares, mas acabou sendo alvejado e caindo ao solo, sendo desarmado pela equipe.

Após ser atingido por dois disparos, um no tórax e outro na costela, Odair apresentava sinais vitais, pedindo desculpas para os policiais e também pedia por socorro. Os militares iniciaram os procedimentos e encaminharam o suspeito para a Santa Casa.

No hospital, o rapaz passou por diversos procedimentos como injeção de adrenalina, ventilação mecânica, manobras de ressuscitação e uso de desfibrilador, mas após 20 minutos de sua entrada, ele não resistiu e morreu nas dependências da unidade hospitalar.

