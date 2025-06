Boliviana é presa ao engolir cocaína e tentar entrar em Corumbá

Uma mulher de nacionalidade boliviana, que não teve o nome divulgado, foi presa ao ser flagrada transportando 1,1 kg de pasta base de cocaína. A prisão aconteceu durante uma fiscalização de rotina no Posto Esdras, localizado na fronteira de Corumbá com a Bolívia, nesta sexta-feira (20).

Ao parar um táxi clandestino, as equipes da Receita Federal e da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul desconfiaram da situação após um cão de faro da Receita Federal indicar a presença de entorpecente.

Durante revista pessoal, realizada por uma policial militar feminina, foram encontradas diversas cápsulas de pasta base de cocaína. Conduzida ao hospital de Corumbá, ela foi submetida a exame de raio-X, que confirmou mais seis cápsulas ingeridas. Após expelir as unidades, ela será encaminhada à Polícia Federal para as providências legais cabíveis.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também