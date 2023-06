Bolivianas são presas ao serem flagradas com cocaína avaliada em mais de R$ 400 mil

Duas bolivianas de 21 anos de idade foram presas pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira), na BR-262 em Miranda, transportando 8,4 quilos de cocaína. A dupla seguia em um ônibus com destino a São Paulo.

Os policiais faziam bloqueio na rodovia quando deram ordem de parada ao coletivo com itinerário Corumbá/São Paulo. Em fiscalização, as duas apresentaram muito nervosismo com a presença dos policiais.

Questionadas, ambas afirmaram que estariam levando cocaína até a capital paulista. Elas afirmaram ainda que pegaram o entorpecente na rodoviária e que receberiam quatro mil bolivianos, aproximadamente R$ 2,5 mil, para levar a droga até São Paulo.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 420 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Miranda, juntamente com as duas autoras.

Deixe seu Comentário

Leia Também