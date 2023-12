Boliviano é encontrado morto com saco preto na cabeça na fronteira com MS

Bonifácio Choque Cruz, de 49 anos, foi encontrado morto com um saco preto na cabeça na cidade boliviana de Puerto Suárez, próximo à fronteira com o Brasil através de Corumbá, durante a terça-feira (5).

Ontem (6), exames necroscópicos comprovaram que ele havia engolido 35 cápsulas de cocaína, para entrar em território brasileiro por Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Diário Corumbaense, cinco pessoas são apontadas como suspeitas de envolvimento na morte, pois, segundo a polícia, teriam alugado um quarto em Puerto Quijarro, onde Bonifácio estava alojado e ingeriu as cápsulas da droga em troca de uma quantia em dinheiro. O valor não foi informado.

O comandante da Polícia de Puerto Suárez, coronel Javier Lora Arandia, informou que depois que engoliu as cápsulas, uma delas estourou, o que levou à morte do homem. As pessoas que o acompanhavam, ao perceberem que ele estava passando mal, o deixaram abandonado no quarto e fugiram.

Ainda conforme o site, os donos da casa alugada, ao perceberam que Bonifácio estava morto, retiraram o corpo e o abandonaram na estrada que leva a Mutún, razão pela qual o Ministério Público decretou a prisão deles.

A Força Especial de Combate ao Narcotráfico também abriu investigação para identificar as cinco pessoas.

