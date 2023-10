Boliviano é morto a tiros enquanto tomava café da manhã em 'mercadão' da fronteira

Boliviano, identificado como Juan José Mamani Palhe de 32 anos, morreu ao ser baleado pelo menos três vezes durante a manhã desta terça-feira (10), no mercado municipal de Arroyo Concepción. O centro comercial é localizado a a poucos metros da linha internacional entre Bolívia e Brasil, através da cidade de Corumbá.

Conforme as informações do jornal boliviano Clave 300, dois homens teriam chegado armados ao local e efetuado os disparos contra a vítima, que estava tomando café da manhã no estabelecimento.

Após o crime a dupla fugiu em um carro. Na cena do crime, as autoridades policiais localizaram oito projéteis de calibre 9 mm. As equipes policiais do país vizinho estão investigando a motivação da execução, mas acredita-se que o assassinato possa ter sido cometido por vingança.

