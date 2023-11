Boliviano é operado para retirar 20 cápsulas de cocaína do estômago em Corumbá

Um boliviano procurou atendimento médico na tarde de sexta-feira (3), no Pronto Socorro de Corumbá, após engolir 20 cápsulas de cocaína, totalizando 235 gramas.



De acordo com informações apuradas pelo Diário Corumbaense, o estrangeiro, que não teve a idade confirmada, passou mal e foi submetido a uma cirurgia de urgência na Santa Casa para a retirada das cápsulas, pois se uma das delas estourasse no estômago, poderia levá-lo à morte.

A droga foi entregue pela equipe médica à Guarda Municipal, que faz a segurança no Complexo Hospitalar, que, de imediato, levou as cápsulas para a Polícia Federal.

O homem está internado na Santa Casa, sob escolta e vai responder por tráfico de drogas.

