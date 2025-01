Bolivianos são presos com cocaína em carro transportado por caminhão guincho

Quatro bolivianos foram presos por tráfico de drogas durante a tarde de segunda-feira (27), pela Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar de Paranaíba. Eles foram flagrados com 38,4 kg de cocaína.

Conforme o site Diário Corumbaense, os policiais realizavam fiscalização, quando foi solicitado apoio a uma equipe da PM de Paranaíba na abordagem a um veículo estrangeiro. O quarteto viajava em um caminhão guincho, rebocando outro carro, com placas estrangeiras.

Após vistoria minuciosa nos veículos, os policiais encontraram um compartimento oculto onde estavam escondidos 36 tabletes de cocaína, que totalizaram 38,4kg da droga.

Os bolivianos disseram que faziam o transporte do entorpecente desde Puerto Quijarro, que faz fronteira com Corumbá, com destino a São Simão (GO). A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil local.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também