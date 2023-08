Bolivianos são presos em Corumbá com 19kg de cocaína em Toyota

APolícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 19,4 Kg de pasta base de cocaína, na noite de ontem (1°), em Corumbá em fiscalizavam na BR-262.

Os policiais abordaram um Toyota/RAV4 e durante a entrevista, o condutor e a passageira, ambos de nacionalidade boliviana, demonstraram nervosismo, levantando suspeitas da equipe.

Após uma busca minuciosa, os policiais encontraram os tabletes de pasta base de cocaína no tanque de combustível do veículo.

À equipes, o condutor disse ter sido contratado para transportar roupas da Bolívia para São Paulo e que não sabia da existência do ilícito. A passageira declarou que estava apenas pegando carona.

Os presos, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Federal em Corumbá.

