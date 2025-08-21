Menu
Menu Busca quinta, 21 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Bolsonaro ignorou STF e encaminhou 300 vídeos pelo WhatsApp, diz PF

O caso aconteceu durante o período em que já estava proibido de usar redes sociais, incluindo perfis de terceiros

21 agosto 2025 - 18h41Brenda Assis
Ex-presidente Jair BolsonaroEx-presidente Jair Bolsonaro   (Bloomberg via Getty Images)

A Polícia Federal (PF) concluiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro realizou mais de 300 compartilhamentos de vídeos no WhatsApp durante o período em que já estava proibido de usar redes sociais, incluindo perfis de terceiros. 

A informação consta no relatório no qual a Polícia Federal (PF) indiciou Bolsonaro e um de seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), no caso das sanções dos Estados Unidos. Durante as investigações, o celular do ex-presidente foi apreendido pelos agentes.

De acordo com a PF, no dia 3 de agosto, data na qual foram realizadas manifestações favoráveis ao ex-presidente em todo o Brasil, Bolsonaro enviou a apoiadores vídeos com divulgação dos eventos e sobre a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes.

Na ocasião, Bolsonaro já estava proibido por Moraes de usar suas próprias redes sociais e de terceiros. Ao analisar o caso, a PF disse que o compartilhamento das mensagens se assemelha às ações de "milícias digitais". 

“A título exemplificativo de demonstração do modus operandi equiparado às milícias digitais, a investigação detalhou o compartilhamento e a dinâmica de algumas das mensagens apresentadas na tabela anterior, referente as manifestações em Salvador/BA, em que as mensagens em questão foram compartilhadas ao menos 363 vezes pelo WhatsApp do ex-presidente”, disse a PF.

Os investigadores concluíram que Bolsonaro burlou as determinações do Supremo. “Diante da grande quantidade de arquivos, a investigação pontuou os principais conteúdos compartilhados no dia 03.08.2025 pelo investigado Jair Bolsonaro, com o objetivo de utilizar redes sociais de terceiros, para burlar a ordem de proibição a retransmissão de conteúdos imposta pela justiça”, completa o relatório.

Defesa

Mais cedo, a defesa de Bolsonaro disse que foi surpreendida com o indiciamento e garantiu que vai prestar os esclarecimentos solicitados ontem pelo ministro Alexandre de Moraes. 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

'Miau': Empresários são presos por furto de energia em Campo Grande
Polícia
'Miau': Empresários são presos por furto de energia em Campo Grande
O caso aconteceu na quarta-feira (20)
Polícia
Jovem é picada por escorpião ao experimentar roupa em loja de shopping
DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)
Polícia
Homem é preso por aliciamento e armazenamento de material de abuso sexual infantil em Maracaju
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Homem é preso após ser flagrado estuprando o neto de 8 anos em Sidrolândia
Mercadão de Campo Grande
Polícia
Constrangida por seguranças do Mercadão, mulher procura polícia em Campo Grande
Hytalo Santos foi preso, assim como o marido Israel Nata
Polícia
MPT-PB pede bloqueio de bens de influenciador Hytalo Santos
Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba
Polícia
Procurado por estupro de vulnerável, homem é preso em Paranaíba
Dono de farmácia é preso por comércio ilegal de medicamentos em Campo Grande
Polícia
Dono de farmácia é preso por comércio ilegal de medicamentos em Campo Grande
Depac Centro
Polícia
Mulher é constrangida por síndica ao usar elevador social para andar com cachorros na Capital
O acidente aconteceu na manhã de hoje
Trânsito
Motorista morre ao ser jogado para fora de caminhão durante capotamento em MS

Mais Lidas

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
Dede estava foragido e já havia sido condenado por homicídio
Polícia
Dede, que estuprou ex e enteada, continuará preso após confronto com Garras na Capital
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
AGORA: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente na Marques de Herval
O caso aconteceu na quarta-feira (20)
Polícia
Jovem é picada por escorpião ao experimentar roupa em loja de shopping