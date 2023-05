Bolsonaro teve armas e passaporte apreendidos em operação da PF

O ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados foram alvos da Operação Venire nesta quarta-feira (3), e apesar de não ter sido preso, o antigo chefe do executivo brasileiro perdeu o seu passaporte e armas, além de celulares, tablets e computadores durante a ação.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi o responsável por determinar que a PF apreendesse os bens em questão.

“Busca e apreensão de armas, munições, computadores, passaporte, tables, celulares e outros dispositivos eletrônicos, bem como de quaisquer outros materiais relacionados aos fatos aqui descritos”, diz trecho do despacho.

Bolsonaro tinha em sua agenda a participação em um evento conversador em Portugal neste mês, porém, devido a apreensão, não poderá participar.

