'Bom dia, bebê': Dormindo, assassino de homem no Jardim Botânico é preso pelo GOI

Marcos Cesar Andrade dos Santos, de 40 anos, foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (22), um dia após ter cometido o assassinato de Lucas Osvaldo Pejara Alvarenga, de 36 anos, no Jardim Botânico, por policiais do GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil.

Segundo as informações divulgadas pela polícia, os policiais deram início a investigação sobre o crime e logo conseguiram a identificação de Marcos e onde ele estava se escondendo - o acusado estava numa residência abandonada aos fundos de um condomínio de casas.

No local, os investigadores conversaram com uma mulher que afirmou que o suspeito estava escondido naquele local. Com a liberação para realizar a prisão, Marcos foi encontrado dormindo em um colchão no chão e foi chamado pelos policiais, que logo se levantou e acatou a ordem, sendo preso em flagrante.

Questionado sobre o assassinato de Lucas, ele confessou o crime. Em relação a detalhes informando que a motivação seria porque ele teria passado à vítima um valor para a aquisição de uma pedra de crack para consumirem juntos, porém a vítima consumiu sozinho.

Por isso houve uma briga violenta entre ambos, resultado em agressões com pedras e facada. Após o crime, ele fugiu e ligou para a sua mãe dizendo sobre o fato. Os investigadores ainda apreenderão as roupas que Marcos usou no dia do crime, pois havia alguns vestígios que aparentam ser sangue.

Assim, ele foi conduzido para a delegacia de plantão e permanecerá até passar por audiência de custódia.

Marcos possui passagens por homicídio no ano de 2005, violência doméstica, dano qualificado, porte ou posse ilegal de arma, falsa identidade, crime de trânsito.

O caso foi alterado para homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe.

Deixe seu Comentário

Leia Também