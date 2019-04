Bombeiro é acusado de agredir esposa a mangueiradas

O bombeiro militar aposentado Pedro Paulo Leite Neiva, está preso suspeito de agredir a ex-esposa, de 29 anos, com uma mangueira e a socos nesta quinta-feira (25), em Corumbá. A filha do casal, que viu tudo, passou mal e teve um desmaio.

De acordo com o G1, a menina desmaiou ao ver a mãe sendo agredida. A delegada responsável pelo caso Tatiana Zygier e Silva, ouviu as partes e disse que o bombeiro alega que “agiu” para se defender.

De acordo com a polícia, a agressão foi na casa da irmã da vítima, onde ela e filha estavam. O bombeiro teria ido até o local para buscar a menina, a mãe impediu e ele então a agrediu, jogando até um banco de madeira contra a mesma.

Segundo a delegada, na versão do bombeiro, a vítima foi para cima dele com uma faca e ele então teria se defendido. "Só que as lesões que ele tem não são compatíveis com o que ele está me contando e existem duas testemunhas que corraboram com a versão da vítima", explicou Tatiana.

O militar foi preso e está custodiado no quartel do Corpo de Bombeiros, onde deve passar por audiência de custódia. Ele vai responder por lesão corporal em situação de violência doméstica. A mulher já havia registrado outros três boletins de ocorrência contra o ex-companheiro.

A vítima e o suspeito estão separados há quatro anos e ficaram juntos por nove. Familiares deles disseram que o relacionamento era marcado por brigas e discussões.

