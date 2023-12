Bombeiro reage a assalto e fere um ladrão a tiros no Jardim Itamaracá

Bombeiro, de 35 anos, passou por momentos delicados na noite deste domingo (3), no Jardim Itamaracá, em Campo Grande, após ele e sua família serem alvos de um assalto. A família teve seu veículo, uma caminhonete Toyota Hilux levada pelos criminosos, mas antes que fugissem, o militar atirou contra os ladrões e feriu um deles, identificado como Carlos Augusto, de 23 anos.

Segundo as informações divulgadas e que também constam no boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 19h40, quando o bombeiro estava de folga e chegava em casa, acompanhada de sua família, quando foram abordados por três criminosos em um veículo Volkswagen Gol ou Polo.

Eles obrigaram todos a descerem do veículo, mas utilizaram de força bruta para retirar a mãe do militar do carro, puxando a mulher pelos cabelos, segundo relatado no registro policial.

Assim que os ladrões entraram no carro, o militar entrou rapidamente na residência, pegou a arma e antes dos criminosos fugirem, disparou contra eles. Um dos disparos atingiu Carlos Augusto no ombro e outro atingiu o veículo que os ladrões utilizavam no crime.

Na Santa Casa, o ladrão foi questionado sobre a ocorrência e desconversou e disse que teria sido assaltado, onde bandidos teriam levado sua bicicleta e o ferido com um tiro. Porém, após todo o detalhamento da ocorrência e conhecimento dos fatos envolvendo o bombeiro, ele falou a verdade sobre o roubo e detalhou onde estava a caminhonete.

O veículo, localizado por equipes do Batalhão de Choque, estava escondido no Jardim Panorama, onde houve a necessidade da presença da Polícia Científica para análise da caminhonete.

Carlos está preso e permanece sob escolta no hospital, pois precisaria passar por procedimento cirúrgico.

