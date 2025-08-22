Menu
Polícia

Bombeiros ajudam mulher a ter filho em casa durante parte de emergência em Nova Andradina

Posteriormente, os dois foram levados para uma unidade de saúde, onde receberam o apoio médico necessário

22 agosto 2025 - 15h54Brenda Assis
O caso aconteceu na manhã de quinta-feiraO caso aconteceu na manhã de quinta-feira   (Foto: Divulgação)

Uma moradora de Nova Andradina não aguentou esperar chegar ao hospital e acabou tendo o filho em casa, com a ajuda das equipes do Corpo de Bombeiros da cidade. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (21).

Conforme as informações divulgadas pelos militares, Taila Mariana Lopes da Silva, de 32 anos, entrou em trabalho de parto enquanto estava em casa. O pequeno não esperou nem chegar no hospital, fazendo os familiares acionarem a guarnição.

Quando as equipes chegaram, o bebê já estava coroando, ou seja, nascendo. Os socorristas então assumiram os procedimentos e auxiliaram no parto, garantindo a segurança da mãe e do recém-nascido.

Posteriormente, os dois foram levados para uma unidade de saúde, onde receberam o apoio médico necessário.

