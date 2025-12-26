Bombeiros combatem incêndio em oficina de motos em Sidrolândia

Um incêndio foi registrado na manhã desta sexta-feira (26) em uma oficina de motos localizada no bairro São Bento, em Sidrolândia. O Corpo de Bombeiros foi acionado e atende a ocorrência no local, com o apoio de equipes de resgate e de um caminhão-pipa para conter as chamas.

Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas do incêndio nem sobre a gravidade da situação. A ocorrência segue em andamento e novas informações devem ser divulgadas ao longo do dia.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também