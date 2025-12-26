Bombeiros combatem incêndio em oficina de motos em Sidrolândia

Um incêndio foi registrado na manhã desta sexta-feira (26) em uma oficina de motos localizada no bairro São Bento, em Sidrolândia. O Corpo de Bombeiros foi acionado e atende a ocorrência no local, com o apoio de equipes de resgate e de um caminhão-pipa para conter as chamas.
Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas do incêndio nem sobre a gravidade da situação. A ocorrência segue em andamento e novas informações devem ser divulgadas ao longo do dia.
JD1 No Celular
Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.
Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Homem dá selinho em companheira e é morto por enteado na ceia de Natal
Polícia
Ladrão furta carro, tenta fugir da PM e acaba preso ao bater em viatura em Nova Andradina
Polícia
Jovem morre afogado no dia do Natal em Maracaju
Polícia
Motociclista de 68 anos morre meses após acidente em Campo Grande
Polícia
Ciclista morre ao ser atropelado por carro na MS-156, em Itaporã
Polícia
Homem é assassinado com facada no pescoço em Paranhos
Polícia
Homem é preso após mostrar as partes íntimas para uma criança de 10 anos em Sidrolândia
Polícia
Na noite do Natal, homem é assassinado com facada no pescoço em Corumbá
Polícia
Criança de 3 anos é socorrida após colocar objeto no nariz em Corumbá
Polícia