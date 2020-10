Bombeiros encontram corpo de idoso que estava desaparecido

Sarah Chaves, com informações do Idest

O corpo do idoso Evandir de Arruda do Espírito Santo, de 77 anos, que estava desaparecido desde a manhã da última sexta-feira (09), do Sítio Nossa Senhora Aparecida, na região de Rio Verde de Mato Grosso já foi localizado pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo informações da Polícia Civil, o corpo de Evandir foi localizado numa propriedade vizinha da dele, e já estava em avançado estado de decomposição.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Coxim para ser submetido a exame necroscópico para apurar as causas da morte. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como morte a esclarecer.

Desaparecimento

Evandir residia no sítio que fica na região do Rio Negrinho, sendo que na última sexta-feira acordou e disse à sua esposa que queria matar um porco, e disse que ia contratar uma pessoa para fazer o abate. Em seguida a esposa do idoso entrou para cozinha para passar o café, a vítima ficou sentada na varanda da residência, sendo que quando ela retornou não encontrou mais o idoso.

O idoso sofria com doenças cardiacas, pressão alta e labirintite, mas não apresentava crises recentes.

