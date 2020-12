Bombeiros encontram corpo de pescador que se afogou no rio Taquari em MS

O Corpo de Bombeiros Militar encontrou o cadáver de José Aparecido dos Santos, 43 anos, na manhã deste sábado (12), nas águas do Rio Taquari em Coxim.

Por volta de 1h da madrugada de sexta-feira, a vítima estaria pescando e ingerindo bebida alcoólica com um amigo as margens do rio, ao tentar desenroscar um anzol acabou se afogando e desaparecendo, próximo a avenida Presidente Vargas, no bairro Mendes Mourão.

O amigo de José acionou o Corpo de Bombeiros que foi até o local e passaram a realizar buscar no perímetro até a manhã de hoje.

Segundo informações do Coxim Agora, o corpo foi encontrado boiando numa praia a aproximadamente 500 metros do local do afogamento.

Os bombeiros encaminharam o corpo até o porto da Polícia Militar Ambiental (PMA) e depois será levado ao Instituto Médico Legal (IML) onde será submetido a uma necropsia.

