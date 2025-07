Bombeiros resgatam filhotes de gato nascidos no telhado de casa em Corumbá

As equipes do Corpo de Bombeiros de Corumbá foram acionadas para resgatar filhotinhos de gato, que haviam nascido no telhado de um imóvel localizado na Rua Frei Mariano, região central da cidade, e estava caindo no chão. O resgate foi realizado no começo da tarde de ontem (22).

Conforme as informações repassadas pela guarnição, o morador ligou por volta das 13h35 contando que sua gata havia dado ‘cria’ em cima do telhado e que um dos filhotes havia caído desse lugar.

Ao chegar, os militares precisaram usar uma escada para pegar mais dois filhotinhos, que estavam entre a telha e a calha. Após a retirado dos gatinhos, os pequenos ficaram sob a responsabilidade do morador, que já estava com o animal que havia caído.

Nenhum dos animais teve ferimentos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também