Bombeiros retomam buscas por jovens desaparecidos no rio Sucuriú em Paraíso das Águas

O Corpo de Bombeiros retomou na manhã desta segunda-feira (27) as buscas por Igor Pereira Rosa Paniago, de 32 anos, e Tiago Andrade Rezende, de 18 anos, que desapareceram após serem levados pela correnteza do rio Sucuriú, em Paraíso das Águas, no domingo (26).

Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, uma equipe de mergulho de Campo Grande foi acionada e atua no local com quatro militares especializados.

O primeiro atendimento foi realizado por uma guarnição local na noite de ontem (26), composta pelo subtenente Wosni e o soldado De Souza, que fizeram uma varredura inicial na região do afogamento. As buscas, porém, foram suspensas no início da noite de ontem e retomadas ao amanhecer.

De acordo com testemunhas, as vítimas estavam com mais cinco amigos em uma embarcação quando pularam na água para tentar socorrer uma jovem que se afogava. Igor e Tiago acabaram sendo levados pela correnteza e não foram mais vistos. .

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também