Bombeiros salvam cachorro que foi soterrado em Ribas do Rio Pardo

Um cachorro caramelo foi resgatado pelas equipes do Corpo de Bombeiros de Ribas do Rio Pardo, após ser encontrado ‘soterrado’ em um buraco.
Conforme as informações divulgadas pelo site Ribas Ordinário, o dog estava preso e parcialmente soterrado em um buraco na Avenida Aniceta Rodrigues de Souza.
Ao ver a cena, moradores acionaram o socorro. A equipe então fez a retirada do animal do local, sem ferimentos.
Após o salvamento, ele foi encaminhado para uma unidade de acolhimento, onde recebeu os atendimentos necessários antes ser colocado para adoção.
