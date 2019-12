Bombeiros são informados que homem que procuravam estava em casa dormindo

Jônathas Padilha, com informações do MS News

O Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul foi informado, no fim da manhã deste sábado (7) que o homem que teria cometido suicídio, na verdade, estava em sua casa, dormindo.

O homem tem aproximadamente 40 anos, mora no bairro Katira, em Fátima do Sul.

Ele estava em um bar próximo a ponto do Rio Dourados e em certo momento, pegou sua bicicleta e disse aos seus amigos que iria ao ‘balancinho’, próximo a ponto do rio.

Um pescador ouviu e avisou aos colegas da vítima que o homem foi em direção ao rio e disse “agora é a hora”. Em seguida pulou no rio e desapareceu.

A equipe do bombeiro foi acionada e realizou buscas as margens do rio, mas não encontraram, até serem informadas que o homem estava em casa dormindo.

