Bombeiros seguem nas bucas por homem desaparecido no rio Paraguai

Saiba Mais Geral Homem sai de barco e desaparece no rio Paraguai

Na manha de hoje a equipe de busca e salvamento aquático do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) prossegue com as buscas ao senhor Gilberto de Góes Lima (58) que esta desaparecido no Rio Paraguai desde a noite de Quarta-Feira apos seu barco ser encontrado a deriva no rio. Qualquer novidade da Ocorrência estaremos informando o grupo.

As equipes de busa e salvamento aquático do 3° GBM, prossegue nesta sext-feira (6) nas buscas de Gilberto Góes Lima, 58 anos, que desapareceu no Rio Paraguai, na noite da última quarta-feira (4).

Desaparecimento

As buscas começaram após o barco de Gilberto ser encontrado à deriva no rio por familiares que notaram sua ausência e foram procura-lo. De acordo com o site Diário Corumbaense, Gilberto saiu no intuito de buscar combustível e não retornou. O barco estava com o motor ligado e dando voltas no leito do rio na noite de ontem. A suspeita é que Gilberto pode ter caído no rio e nem chegou ao destino.

Os trabalhos de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros acontecem no trecho de Porto Esperança a Porto Morrinho.

Saiba Mais Geral Homem sai de barco e desaparece no rio Paraguai

Deixe seu Comentário

Leia Também