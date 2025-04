Bombeiros tentaram reanimar motociclista após acidente na Joaquim Murtinho

O motoentregador Rafael Piaser Barbosa, de 27 anos, morreu no final da tarde desta terça-feira (29) em razão de um acidente de trânsito na rua Joaquim Murtinho, no centro de Campo Grande. Mas antes do falecimento, o Corpo de Bombeiros lutou por vários minutos para que isso não acontecesse.

A informação consta no boletim de ocorrência, onde duas equipes de militares estiveram no local e fizeram manobras de reanimação para salvar a vida do motociclista, contudo, não houve sucesso nas tentativas e o rapaz faleceu no local.

Rafael atingiu a traseira de um veículo, se desequilibrou e caiu na pista contrária, que vinha um ônibus do transporte coletivo, que não teve tempo de desviar e o atropelou.

Câmera de segurança registrou o momento em que acontecem os dois acidentes: a colisão do motociclista na traseira do carro, a queda e consequentemente o atropelamento.

O motoentregador trabalhava na Farmácia Farmalabe, que usou as redes sociais para lamentar sobre o fato. "Rafael fez parte da nossa equipe com dedicação, profissionalismo e companheirismo, deixando uma marca positiva em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele", diz trecho da mensagem.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também