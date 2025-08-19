Bope é acionado após morador confundir garrafa pet com explosivo no Taquarussu

Equipe do Bope (Batalhão de Operações Especiais) precisou ser acionado na manhã desta terça-feira (19), após um morador acreditar que uma garrafa pet entupida com pedras, seria um explosivo. O caso aconteceu na Vila Taquarussu, em Campo Grande.

Informações repassadas para a reportagem, apontam que assim que o popular visualizou o objeto, decidiu não se aproximar para verificar e chamou as autoridades - sendo a Polícia Militar de forma inicial.

Como a ocorrência, foi, inicialmente tratada como achado de explosivo, o Bope foi acionado para atuar conforme os procedimentos padrão. Utilizando um robô, a equipe fez a chamada detonação controlada, após tomar conhecimento que o objeto não se tratava de um explosivo, mas sim da garrafa pet com pedras.

"Começamos o procedimento como se fosse um artefato explosivo. Começamos o procedimento utilizando um robô, fizemos uma detonação controlada e constatamos que não se tratava de um artefato explosivo. Por isso é o isolamento da área, utilização de equipamentos especializados, de robôs e a detonação no final, controlada", disse o Tenente André Arinos, do Bope.

Ele também reforçou que nestes casos, o importante é acionar a polícia para os procedimentos corretos.

"Morador local passou aqui, viu, achou estranho, acionou a Polícia Militar e reforçamos que esse é o procedimento correto. Se visualizou algo estranho, aciona a Polícia Militar, aí assim vai ser tomado os protocolos necessários".

