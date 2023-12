BOPE e Polícia Federal apreenderam 2t de maconha antes de matar criminoso na Capital

Antes do confronto que terminou na morte de Dayvidson Julio Lourival de Souza Oliveira, de 27 anos, o BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e a Polícia Federal fizeram a apreensão de 2 toneladas de maconha em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, a droga foi encontrada na tarde de quinta-feira (7), em um caminhão que era ‘escoltado’ por um batedor. Três pessoas foram presas na ação, sendo o condutor do veículo longo e um casal, que estava prestando apoio em um carro de passeio.

Esta ação é fruto da recém-criada Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul, unidade operacional que reúne, até o momento, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Polícia Civil, Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário e a Secretaria Nacional de Políticas Penais.

Morte no Portal da Lagoa - Dayvidson foi localizado na rua Abadia de Oliveira Lima, durante as investigações do BOPE. No ato de abordagem, os policiais visualizaram que um suspeito estava dentro de um Chevrolet Astra, do lado de fora da residência e Dayvidson havia entrado na caminhote Chevrolet S-10, mas ainda dentro do imóvel.

Porém, o criminoso desobedeceu às ordens e desceu da caminhonete, se encaminhando para o interior da residência, apontando a arma para a equipe do BOPE. Novamente foi feito outra tentativa de abordagem, mas o suspeito seguia desrespeitando e em dado momento, disparou contra os policiais.

Assim, os militares reagiram e houve troca de tiros e Dayvidson foi atingido, sendo desarmado e socorrido para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino, mas ele não resistiu e morreu na unidade de saúde.

Na casa foram encontradas várias armas, rádios comunicadores e a caminhonete que seria usada pelo criminoso, estava com registro de roubo e placas adulteradas.

O caso foi registrado como posse ou porte ilegal de arma e homicídio decorrente de oposição a intervenção policial.

