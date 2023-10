Bora ajudar? Estudante tem moto furtada e cria vakinha para comprar uma nova

O acadêmico do último ano de fisioterapia e técnico em saúde bucal, Tiago Oliveira, de 26 anos, teve a moto, uma Yamaha Factor YBR, que usa para transporte entre as correrias da faculdade e do estágio furtada durante o final da manhã da última segunda-feira (2), nas proximidades do Hospital Regional, localizado na região sul de Campo Grande. Agora, ele abriu uma ‘vakinha’ para conseguir comprar uma nova motocicleta.

Ao JD1, o estudante contou que estava saindo do estágio na unidade hospitalar quando percebeu que o veículo havia sido levado. “Cheguei por volta das 6h50, quando fui buscar para ir embora por volta das 11h a mesma não se encontrava mais lá”.

Tiago tentou buscar apoio no hospital, mas segundo ele não teve assistência da unidade. Ele teria sido informado que o local onde a motocicleta estava não possui câmeras de segurança.

Além de ser usada em seu deslocamento entre a faculdade e o hospital, o rapaz ainda usava a moto para trabalhar e ganhar a vida até terminar o curso.

Agora no prejuízo, o rapaz até tentou ver se com suas economias conseguia comprar uma moto nova, mas a quantia não foi suficiente. Por isso, ele abriu uma vakinha online para tentar arrecadar o valor.

“Gente, como vocês sabem na segunda feira minha moto foi roubada enquanto eu estava no Hospital Regional fazendo estágio! Juntei todas minhas economias, mas ainda são insuficientes para comprar uma nova”, diz parte da mensagem encaminhada por ele a amigos.

O valor, que precisa ser arrecadado, mencionado pelo acadêmico na vakinha é de R$ 6 mil. A ajuda, para quem quiser contribuir, pode ser de qualquer valor. Para acessar o site basta clicar aqui e depois ir na opção ‘doe e concorra’.

