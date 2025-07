Borracheiro quase é morto a facadas após briga por mulher em Dourados

Um rapaz, de 29 anos, foi preso ao tentar matar um borracheiro, de 33 anos, a facadas durante a manhã desta segunda-feira (21), no bairro Vila Santa Catarina, em Dourados. O autor procurou a Polícia Militar, confessando o crime e se entregando.

Conforme as informações policiais, divulgadas pela Rádio Patrulha do 3º Batalhão de Polícia Militar, o suspeito foi até o quartel confessando ter atingido um homem com vários golpes de faca.

Questionado, ele disse ter sido motivado por uma briga ocorrida no sábado (19). Hoje, foi até o estabelecimento da vítima para "tirar satisfações", porém, alegou ter sido agredido com um soco no rosto antes de revidar desferindo os golpes no homem.

Enquanto isso, a vítima explicou que estava abrindo sua borracharia quando foi surpreendida pelo agressor, que chegou ao local completamente alterado, o acusando de ter "mexido com sua esposa" e o esfaqueando.

O borracheiro foi atingido por ferimentos no rosto, no braço direito e no peito. Ele precisou ser socorrido, sendo encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), para receber atendimento médico especializado.

Diante da situação, o caso foi registrado na DEPAC (Delegacia Especializada de Pronto Atendimento Comunitário) como lesão corporal e tentativa de homicídio.

