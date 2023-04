Botão de pânico, câmeras e trancas: Prefeitura adota medidas para evitar ataques

A prefeitura de Campo Grande lançou um pacote de medidas para aumentar a segurança e também tranquilizar pais, alunos e funcionários que vem acompanhando, com medo, as ameaçadas de massacre nesses últimos tempos. Entre as medidas está a implantação de um ‘botão de pânico’ nas instituições de ensino.

As medidas foram informadas nesta terça-feira (11) pela Semed (Secretaria Municipal de Educação) por meio de nota à imprensa. A secretaria trabalhará junto com as equipes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) para conter possíveis ataques e sanar ameaças nas escolas municipais.

Além do botão de pânico para contato direto com a GCM, dez veículos estão sendo colocados à disposição das unidades escolares divididos nas sete regiões, contando com 89 guardas que serão remanejados para atender às escolas durante o período de aulas.

Outra medida é a instalação de câmeras de segurança, trancas e alarmes nas unidades escolares, a fim de garantir a segurança dos alunos e funcionários.

A prefeitura informou ainda que mais 109 guardas, aprovados no curso de formação, serão convocados para reforço.

“As escolas com maior risco já foram mapeadas e estão sendo monitoradas”, completa a nota sem dar mais detalhes.

