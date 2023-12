Botijão de gás explode durante manutenção de ar e homem fica gravemente ferido em MS

Um homem, de 33 anos, foi socorrido em estado grave depois de um botijão de gás explodir durante uma manutenção em um ar condicionado. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (28), na cidade de Bataguassu.

Conforme as informações do site Da Hora Bataguassu, a vítima fazia o procedimento quando o equipamento explodiu ‘do nada’. A explosão acabou atingindo um dos braços do homem.

Uma parte do aparelho se rompeu com a pressão, ficando cravada no braço da vítima. O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo o homem até o pronto-socorro municipal com ferimentos graves.

