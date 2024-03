'Boy' passa atirando em carro e fere homem no Tiradentes

Homem, de 37 anos, foi ferido com pelo menos três disparos de arma de fogo no início da noite desta segunda-feira (11), na rua da Tuba, no bairro Tiradentes, em Campo Grande. Um indivíduo conhecido pelo vulgo 'Boy' teria passado em um Fiat Uno e realizado os disparos contra a vítima.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem foi socorrido por populares e encaminhado até o CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes para atendimento médico. O Corpo de Bombeiros chegou a estar pelo local dos fatos, mas a vítima já havia sido transportada.

A Polícia Militar também foi informada da situação e compareceu na unidade de saúde para coletar mais detalhes, quando o homem estava sendo atendido e explicou a situação, dizendo que o suspeito passou atirando enquanto dirigia um Fiat Uno, de cor cinza, e fugiu na sequência.

A equipe médica informou que a vítima foi atingida por três disparos e após os atendimentos, seria transportada para a Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

