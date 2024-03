Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), divulgados nesta quinta-feira (7), mostraram que o Brasil teve um aumento de 1,6% nos casos de feminicídio registrados em 2023, maior número já registrados.

No total, foram registradas 1.463 mortes de mulheres vítimas de feminicídio ao longo do ano anterior, maior número de vítimas desde que a lei que tipificou esse tipo de crime foi criada em 2015.

Segundo os dados, Mato Grosso foi o Estado com a maior taxa de feminicídio do Brasil em 2023, com 2,5 mortes para cada 100 mil mulheres. Em questão de números, São Paulo liderou, com 221 feminicídios no ano passado.

Mato Grosso do Sul registrou 30 casos de feminicídio no ano passado, número menor que os 40 registrados em 2022.

