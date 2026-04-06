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Brasil e Paraguai iniciam 54ª fase da Operação Nova Aliança contra o narcotráfico

A Força-Tarefa Conjunta envolve a atuação integrada das Forças Armadas do Paraguai e da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (SENAD)

06 abril 2026 - 10h36Vinícius Santos
Foto: Ilustrativa / Polícia FederalFoto: Ilustrativa / Polícia Federal  

Uma nova etapa da cooperação entre Brasil e Paraguai no combate ao narcotráfico começou nesta segunda-feira (6). A Polícia Federal e a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (SENAD) iniciaram a 54ª fase da Operação Nova Aliança, considerada uma das principais ações de cooperação internacional contra o tráfico de drogas na América do Sul.

A operação conta ainda com o apoio da Força-Tarefa Conjunta do Paraguai e do Ministério Público do Paraguai. Esta é a primeira etapa operacional da iniciativa em 2026 e reforça o compromisso bilateral no enfrentamento ao crime organizado transnacional, especialmente nas regiões de fronteira utilizadas para o cultivo e produção de drogas ilícitas.

Criada em 2012, a Operação Nova Aliança já realizou 53 fases anteriores e acumula resultados expressivos no combate ao cultivo ilegal de cannabis. Nesse período, aproximadamente 14 mil hectares de plantações ilícitas foram erradicados e mais de 45 mil toneladas de maconha foram destruídas.

Somente em 2025, a operação registrou um recorde histórico com a erradicação de 5.464 toneladas da droga, evidenciando o impacto da cooperação entre Brasil e Paraguai na redução da oferta de entorpecentes na região.

Ações operacionais

Nesta nova fase, as forças de segurança concentram as atividades no departamento de Canindeyú, no Paraguai, área conhecida pela presença de grandes cultivos ilegais de cannabis.

Durante a operação, as equipes realizam ações de localização, erradicação e destruição de plantações ilícitas, além da desarticulação de estruturas utilizadas pelo narcotráfico para produção e armazenamento da droga.

A iniciativa também conta com um eixo de cooperação técnico-científica. Peritos criminais federais do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal atuam em conjunto com especialistas do Laboratório Forense da SENAD e do Centro de Evidências da SENAD na coleta e análise de amostras de plantas e de solo nas áreas de erradicação.

Os estudos ajudam a subsidiar investigações e a fortalecer a produção de provas periciais em processos relacionados ao narcotráfico.

Recuperação ambiental

Além das ações de repressão ao crime, a operação também inclui iniciativas de recuperação ambiental. Por meio da Operação Restaurar, conduzida pelo Instituto Nacional de Florestas do Paraguai (INFONA), áreas degradadas pelo cultivo ilegal passam por processos de restauração ecológica.

Com mais de uma década de atuação conjunta, a Operação Nova Aliança se consolidou como um marco da cooperação entre Brasil e Paraguai no enfrentamento ao narcotráfico.

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