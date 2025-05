De Goiânia, brasileira é encontrada morta no Japão

A goiana Amanda Borges da Silva, natural do município de Caldazinha, na Região Metropolitana de Goiânia, foi encontrada morta no Japão.

A informação foi confirmada pelo Gabinete de Assuntos Internacionais do Estado de Goiás, que afirmou que a causa da morte ainda não foi esclarecida pelas autoridades japonesas.

A jovem era descrita por familiares e amigos como uma pessoa cheia de sonhos e admirada por todos. Segundo informações do governo estadual, a família da brasileira já iniciou os trâmites para trazer o corpo de volta ao Brasil. O processo envolve a solicitação de auxílio funerário oferecido pelo Estado a goianos que falecem no exterior.

A data exata da morte de Amanda ainda não foi divulgada oficialmente. Nas redes sociais, amigos prestaram homenagens à jovem, que era fã declarada de Fórmula 1. Uma de suas últimas publicações foi durante o Grande Prêmio do Japão, realizado em 6 de abril.

