Brasileira morre dias após fazer lipoaspiração na Bolívia

Marli Alves Rêgo, de 42 anos, morreu após fazer uma lipoaspiração no dia 25 de maio em uma clínica localizada na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, distante aproximadamente 600 km da fronteira com Corumbá.

Conforme as informações do jornal El Deber, publicadas pelo site Diário Corumbaense, a autópsia confirmou que a causa da morte da brasileira foi choque hipovolêmico causado por uma lesão na veia cava, uma das principais veias do corpo humano.

"De acordo com a autópsia, durante o procedimento, ocorreu uma lesão na veia cava da vítima, que transporta sangue desoxigenado do corpo para o coração. Essa lesão causou hemorragia interna”, explicou o promotor Daniel Ortuño, que coordena a investigação.

Ortuño também observou que o médico que realizou a cirurgia tem histórico de lesões graves e leves, ameaças e homicídio culposo, decorrentes da morte de outra de suas pacientes e mesmo assim continuava realizando procedimentos de lipoaspiração.

Por conta do histórico e da causa da morte de Marli, o Ministério Público do país vizinho investiga o caso como homicídio culposo causado por negligência médica. Inicialmente, foram ouvidos depoimentos do anestesista, do instrumentador e de um enfermeiro auxiliar. "O crime investigado neste caso é homicídio culposo. As respectivas intimações foram expedidas para que a equipe médica envolvida neste procedimento cirúrgico preste depoimento", afirmou Ortuño.

Clínica está fechada – Enquanto a investigação segue, a clínica particular onde a cirurgia estética foi realizada permanece fechada e sob vigilância policial. O corpo de Marli permanece no necrotério de Pampa de la Isla, até que a família tome as providências necessários.

A advogada Darly Franco afirmou que ainda não se sabe como a vítima foi contatada pelo cirurgião. No entanto, revelou que algumas clínicas de estética de Santa Cruz de la Sierra atraem mulheres do Brasil com ofertas de lipoaspiração acessíveis.

