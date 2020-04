Brasileiro com suspeita de coronavírus é encontrado morto no Paraguai

O brasileiro Mário Urbano Aquino, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (8) , em Pedro Juan Caballero. A causa da morte será apurada levando em conta uma suposta infecção por coronavírus.



Ao lado do corpo de Mário, foram encontrados uma receita e vários medicamentos.



Mesmo com o acionamento do Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade paraguaia, nada foi feito pois Mário já estava morto.



De acordo com o titular da delegacia responsável pelo caso, Teofilo Benitez diz que a suspeita é que a vítima tenha tido um infarto, porém segundo ele nada ppfe ser afirmado, e as autoridades tomaram as medidas do protocolo da pandemia de coronavírus.



O corpo dele foi levado para o necrotério do Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. Uma necropsia será feita para tentar determinar a causa da morte do brasileiro.





Deixe seu Comentário

Leia Também