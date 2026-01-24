Brasileiro é encontrado morto em estrada vicinal do Paraguai

Genilson Costa Liras, de 28 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado (24), em uma estrada vicinal da Colônia Umbú, no distrito de Capitán Bado, no Paraguai, localizado próximo a fronteira com Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações de sites locais, a vítima apresentava múltiplas feridas de arma de fogo pelo corpo. No entanto, nada mais teria sido encontrado na região, levando a suspeita que ele tenha sido assassinado em outro local e desovado onde foi encontrado.

Ainda segundo os detalhes, fiscal interina, Sarita Bonzi, junto com pessoal da Criminalística, Investigações e o médico legista, trabalharam no local.

