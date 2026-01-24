Menu
Polícia

Brasileiro é encontrado morto em estrada vicinal do Paraguai

Ele teria sido assassinado a tiros e desovado no local

24 janeiro 2026 - 15h11Brenda Assis
O corpo foi encontrado na manhã de hojeO corpo foi encontrado na manhã de hoje   (Foto: Império )

Genilson Costa Liras, de 28 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado (24), em uma estrada vicinal da Colônia Umbú, no distrito de Capitán Bado, no Paraguai, localizado próximo a fronteira com Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações de sites locais, a vítima apresentava múltiplas feridas de arma de fogo pelo corpo. No entanto, nada mais teria sido encontrado na região, levando a suspeita que ele tenha sido assassinado em outro local e desovado onde foi encontrado.

Ainda segundo os detalhes, fiscal interina, Sarita Bonzi, junto com pessoal da Criminalística, Investigações e o médico legista, trabalharam no local.

