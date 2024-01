Brasileiro é morto a facadas após discussão por sumiço de cavalo na fronteira

O brasileiro Vanilton Benites do Amaral, de 54 anos, foi morto com golpes de facas neste domingo (14) em uma propriedade rural em Pedro Juan Caballero, cidade fronteiriça com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. O motivo para o assassinato teria sido o sumiço de um cavalo.

Informações divulgadas pelo site Ponta Porã News apontam que a vítima ficou com o animal emprestado pelo suspeito, que é seu vizinho.

Porém, o homem teria ido buscar o cavalo durante a tarde, mas Vanilton teria dito que não sabia onde o animal estaria, provocando uma discussão e consequentemente uma briga entre eles.

O suspeito estava portando uma faca e desferiu golpes que atingiram o pescoço e a cabeça. Devido as perfurações, a vítima quase foi degolada.

O caso está sendo investigado pelas autoridades do Paraguai.

