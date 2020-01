Brasileiro é morto a pauladas no Paraguai, aponta perícia

Jônathas Padilha, com informações do Porã News

O brasileiro Ramão Celino Aguero, 68 anos, foi encontrado morto na manhã dessa quarta-feira (1), provavelmente a pauladas, em uma fazenda próxima a fronteira com o estado do Mato Grosso do Sul.

Populares da região encontraram o douradense morto no pátio da “fazenda Aparecida”, a 30 quilômetros da fronteira com MS,´na região da colônia Lorito Picada, e acionaram a polícia local.

Segundo a perícia, Ramão foi executado, possivelmente com um pedaço de madeira, e atestando a causa da morte por traumatismo craniano.

Os investigadores não acreditam que o brasileiro tenha sido assaltado ou algo do tipo, pois foi encontrado mais de um milhão de guaranis, o equivalente a mais de R$800, e estudam a possibilidade de que Ramão tenha sido morto por um indígena.

A perícia foi realizada pela Polícia Técnica, com o apoio de uma promotora de justiça e um médico legista. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Pedro Juan Caballero para a posterior entrega aos familiares.

