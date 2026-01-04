Brasileiro é morto a tiros em possível acerto de contas na fronteira de MS

Celso Ramos Maciel da Silva, de 33 anos, foi assassinado a tiros na noite deste sábado, dia 3, na região de Potrero'i, no distrito de Zanja Pytã, próximo à fronteira com Ponta Porã.
A principal suspeita é que o crime tenha sido cometido pela motivação de um possível acerto de contas.
As informações preliminares ainda são limitadas, porém, peritos da Criminalística e representantes do Ministério Público estiveram na colônia Potrero’i para os levantamentos técnicos.
Até o momento, não há detalhes sobre a dinâmica do crime nem sobre a identidade dos autores, que teriam fugido logo após o ataque.
O caso será investigado.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Vendedora de espetinho é flagrada com simulacro no centro de Campo Grande
Polícia
Homem é encontrado morto com sinais de facadas em terreno de Sidrolândia
Polícia
VÍDEO: Após fingir ser cliente, ladrão assalta sorveteria no Tijuca
Polícia
Peão morre duas semanas após ser atacado por novilha em fazenda de Água Clara
Polícia
Cadeirante é encontrado morto em residência em Nova Andradina
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande
Polícia
Homem que sofreu acidente e fugiu de hospital paraguaio morre em Dourados
Polícia
Recém-nascido brasileiro é resgatado de boca de fumo na fronteira de MS
Polícia
Policial orienta possíveis vítimas de estuprador do Rita Vieira a procurar Deam na Capital
Polícia