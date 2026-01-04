Brasileiro é morto a tiros em possível acerto de contas na fronteira de MS

Celso Ramos Maciel da Silva, de 33 anos, foi assassinado a tiros na noite deste sábado, dia 3, na região de Potrero'i, no distrito de Zanja Pytã, próximo à fronteira com Ponta Porã.

A principal suspeita é que o crime tenha sido cometido pela motivação de um possível acerto de contas.

As informações preliminares ainda são limitadas, porém, peritos da Criminalística e representantes do Ministério Público estiveram na colônia Potrero’i para os levantamentos técnicos.

Até o momento, não há detalhes sobre a dinâmica do crime nem sobre a identidade dos autores, que teriam fugido logo após o ataque.

O caso será investigado.

