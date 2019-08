Brasileiro é preso após tentativa de homicídio na região de fronteira

Rauster Campitelli, com informações do Porã News

Um brasileiro identificado como Aparecido Maia, de 49 anos, foi preso minutos após atirar nos ocupantes de um veículo na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã. O homem, oriundo do município de Xambrê, no Paraná, supostamente se dedicava a pistolagem.

Na tarde de domingo (11), por volta das 18h40, ele transitava a bordo de uma motocicleta da marca Honda - modelo CB 1, cor preta, placa GAL 168 Paraguai - pela avenida Carlos Dominguez e Fernando de La mora, quando atacou com sete disparos de pistola 9mm os ocupantes de um veiculo Fiat, cor branca. Aparecido acabou preso minutos depois, nas imediações, pelo GEO (Grupo de Especial de Operações) da Polícia Nacional do Paraguai.

Os policiais chegaram a visualizar o ataque aos ocupantes do veículo, que fugiu do local após os disparos. Em poder do criminoso, os agentes do GEO apreenderam a motocicleta, uma pistola do calibre 9mm da marca Glock, munições, três aparelhos de celular e sete chips de varias operadoras de telefonia. Segundo os policiais do GEO, os mesmos realizavam patrulhamento pela região quando se depararam com o ataque.

Eles saíram imediatamente em perseguição ao ocupante da motocicleta, que chegou a realizar disparos contra a viatura. Sendo assim, a polícia optou por atropelar a motocicleta e prender o brasileiro, que contava com ordem de captura no Paraguai por roubo a mão armada e poderia ser o autor de outros homicídios realizados nesta parte da fronteira com Mato Grosso do Sul.

Os investigadores da Divisão de Homicídios solicitaram informações das autoridades brasileiras, uma vez que Aparecido teria sido preso no ano de 2015 pela Polícia Federal no município de Sidrolândia, e deveria estar utilizando uma tornozeleira.

